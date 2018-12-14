Van'da Parkomata 2019'da da Zam Yok

14 Aralık 2018 Cuma 17:00



14 Aralık 2018 Cuma 17:00

Van Büyükşehir Belediyesi, parkomata 2019 yılında da zam uygulamayacak. Kent merkezindeki 8 ana caddede uygulanan parkomata; 3 cadde ve 1 sokak daha eklenirken, uygulamada ekim ayından itibaren kış tarifesine geçildi.Van Büyükşehir Belediyesince kent trafiğini rahatlatmak için Ekim 2017'de başlatılan parkomat uygulaması başarılı bir şekilde devam ediyor. Hem kent esnafını hem de vatandaşları memnun eden uygulama ile ilgili Ulaşım ve Koordinasyon Merkezinin (UKOME) son toplantısında önemli kararlar alındı.Alınan kararlarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan, 2017 yılından bu yana aynı fiyat tarifesi uygulanan parkomata 2019'da da zam yapılmayacağı müjdesini verdi.8 ana cadde de uygulanan parkomata ayrıca 3 cadde ve 1 sokak daha eklendiğini ifade eden Genel Sekreter Vekili Kaplan, şunları söyledi:"922 araçlık alanda uyguladığımız parkomata, İki Nisan Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, İrfan Baştuğ Caddesi ve Uzun Sokak da dahil edilerek bin 640 araçlık alan oluşturuldu. Ayrıca ihtiyaç durumunda İskele Caddesi'nin de uygulama alanına dahil edilmesi yönünde UKOME Kurul Kararı alındı. Karar aldığımız Milli Egemenlik Caddesi, İrfan Baştuğ Caddesi ve Uzun Sokak'ta uygulamamızı başlattık. İki Nisan Caddesi'nde ise yapılan tabela ve çizgi çalışmalarının ardından uygulama başlayacak. Bu caddemiz kafe-restoran ağırlıklı olduğu için parkomat uygulaması saatleri de diğer alanlarımızdan farklı olarak 08.00 ile 24.00 saatleri arasında olacak. Diğer cadde ve sokaklarımızda ise yaz aylarında 08.30 ile 20.00 saatleri arasında uygulanan parkomat, kış tarifesine geçildiği için 08.00 ile 18.00 saatleri arasında uygulanıyor. Bu saatler dışında vatandaşlarımız ücretsiz olarak araçlarını park edebiliyorlar."Öte yandan, 2017 yılında alınan UKOME Kurulu Kararı ile belirlenen parkomat ücretlerinin ilk 10 dakikası ücretsiz olmak koşuluyla ile şöyle oldu:"0-15 dakika 1,50 TL, 0-30 dakika 2,00 TL, 0-45 dakika 3,00 TL, 0-60 dakika 4,00 TL, 1-2 saat 5,00 TL, 2-3 saat 8,00 TL, 3-4 saat 10,00 TL, 4-5 saat 15,00 TL, 5 saat ve üzeri otoparklar için ise 20,00 TL." - VAN