Haberler » Güncel » Van'da parmağı su matarasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Haber

Van'da parmağı su matarasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Van'da parmağı su matarasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıVAN'ın Erciş ilçesinde, işaret parmağı su matarasına sıkışan Eymen Ali (9), itfaiye ekiplerince makas ve pense kullanılarak yapılan yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.

20.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:58
'da parmağı su matarasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
VAN'ın Erciş ilçesinde, işaret parmağı su matarasına sıkışan Eymen Ali (9), itfaiye ekiplerince makas ve pense kullanılarak yapılan yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Erciş'te evinde oyun oynayan Eymen Ali'nin işaret parmağı, su matarasına sıkıştı. Durumu fark eden anne, Eymen'in parmağını mataradan çıkarmaya çalıştı ancak başaramayınca Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen itfaiye ekiplerince, makas ve pense kullanılarak yapılan yarım saatlik çalışmayla Eymen'in parmağı mataradan kurtarıldı. Eymen Ali, kendini kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Van'da parmağı su matarasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İtfaiye, Van, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 19:38:49