Van'da patlayıcı yapımında kullanılan 3 ton gübre ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan 3 ton gübre ele geçirildi.

02.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:45
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan 3 ton gübre ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda Başkale ilçesi kırsalında toprağa gömülü yüklü miktarda suni gübrenin, kritik askeri tesislere, kamu kurum ve kuruluşlarına, askeri ve sivil vatandaşlara yönelik düzenlenebilecek saldırılarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu bölgede bulunan gübrelerin tespit edilip imha edilmesi maksadıyla 25 Haziran'da icra edilen operasyon neticesinde 3 ton kükürtlü kompoze cinsi suni gübre toprağa gömülü olarak ele geçirilmiştir. Şüphelilerin tespiti ile ilgili, gübrenin üretildiği ilk noktadan dağıtımının yapıldığı son noktaya kadar yapılan araştırma neticesinde nihai satış noktası tespit edilmiş olup adli soruşturma başlatılmıştır."
Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Van’da patlayıcı yapımında kullanılan 3 ton gübre ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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