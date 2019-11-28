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- Van'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

- Van'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyonVAN - Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

28.11.2019 01:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:50
- 'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon
VAN - Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "27 Kasım 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.
PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheliler yönelik dün yapılan operasyonda ise 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
- Van'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

Van, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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