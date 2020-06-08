Van'da PKK'lı teröristler yol yapım işçilerine saldırdı: 2 şehit, 8 yaralı - Van Bölge Eğitim ve...

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

08.06.2020 22:58 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:03
Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK tarafından saat 18.00 sıralarında, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
Saldırıda araçta bulunan 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yaralı işçiler helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehit işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere menfur saldırı düzenleyen bölücü terör örgütünü ve arkasında duranları telin ediyoruz."
Açıklamada, saldırı sonrasında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.
Vali Bilmez yaralı işçileri ziyaret etti
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu yaralanan işçileri Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.
Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Bilmez, Hastane Başhekimi Sebahattin Çelik'ten bilgi aldı.
Hastane önünde bekleyen şehit işçilerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileyen Bilmez, yaralıların sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
Vali Bilmez'e İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ eşlik etti. Van’da PKK’lı teröristler yol yapım işçilerine saldırdı: 2 şehit, 8 yaralı - Van Bölge Eğitim ve...

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, Van, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye’nin yapacağı bellidir Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini ’sembolik’ seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Haber
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Şeyma’nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca ’Ooo’ dedi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca "Ooo" dedi
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar Haber
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Haberler››Güncel››Van'da PKK'lı teröristler yol yapım işçilerine saldırdı: 2 şehit, 8 yaralı - Van Bölge Eğitim ve... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:18: Kahta'da yolların çehresi değişiyor - Haber 23:11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir - Haber 23:09: Son dakika haberleri: Aydın'da traktör devrildi: 7 yaralı - Haber 23:02: Van'da işçilere EYP'li saldırı: 2 şehit, 8 yaralı (3) - Haber 23:01: İzmir Kordonboyu'nda yoğunluk azaldı - Haber 22:33: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir - Haber 21:27: Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı - Haber 20:42: Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak - Haberler 10:58: Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? - Haberler