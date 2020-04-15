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Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

15.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:46
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Van 'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin kırsal bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-Şehit Jandarma Er Cihan Öden" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda, tespit edilen bir sığınakta, doçka uçaksavar silahı, 2 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 7 bin 392 mühimmat, 42 el bombası, 27 roketatar mühimmatı ve el yapımı patlayıcıda kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, PKK, Güncel
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