Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
15.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:46
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin kırsal bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-Şehit Jandarma Er Cihan Öden" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda, tespit edilen bir sığınakta, doçka uçaksavar silahı, 2 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 7 bin 392 mühimmat, 42 el bombası, 27 roketatar mühimmatı ve el yapımı patlayıcıda kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.
Kaynak: AA