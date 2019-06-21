Van
'da PKK
'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Van'ın Başkale
ilçesinde, jandarmanın PKKKCK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, araziye gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı, Başkale ilçesi, Tahıl Mahallesi kırsalında terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Güvenlik Korucusu
Halil Gezgin' adı verilen operasyonda yapılan arazi arama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 3 sırt çantası, 2 telsiz, 3 yelek, 7 battaniye, 4 güneş paneli, 12 jelikan, 1 met, 1 ocak, 200 kilo küp şeker, 120 kilo kuru fasulye, 49 kilo tuz, 10 kilo tahin-pekmez, 2 takım terörist kıyafeti, 2 uyku tulumu, 47 kilo çay, 6 kilo helva, 5 kilo zeytin, 60 kilo ayçiçek yağı, 60 kilo silah yağı, 7 çakmak gazı, 4 kilo ikramlık şeker, 1 çift ayakkabı, 11 karton sigara, 1 çamaşır ipi, 20 kilo makarna,18 kilo salça, 4 kilo reçel, 17 kilo peynir, 1 kilo toz deterjan, 11 strafor, 20 litre mazot, 1 çanta ve 1 kadın montu ele geçirildi.
Malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.