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Van'da pkk operasyonunda 3 gözaltı

Van'da PKK operasyonunda 3 gözaltıVAN'da, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt mensuplarıyla görüşmelerde bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

01.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:32
'da PKK operasyonunda 3 gözaltı
VAN'da, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt mensuplarıyla görüşmelerde bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün operasyon düzenledi. Operayonlarda terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt mensuplarıyla görüşmeleri bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
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HABER: VAN, (DHA)
Van'da pkk operasyonunda 3 gözaltı

Van, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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