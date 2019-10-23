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Van'da pkk sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildiJANDARMA Genel Komutanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait tespit edilen sığınakta çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

23.10.2019 13:05Van'da pkk sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi
JANDARMA Genel Komutanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait tespit edilen sığınakta çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüte ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M 16 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 10 el bombası, 35 roketatar mühimmatı, 47 roketatar sevk fişeği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarında, ele geçirilen mühimmatın sığınaktan çıkarılmasının görüntülerini paylaştı. Sığınak ve muhimmat, daha sonra imha edildi.

Gürpınar, Van, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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