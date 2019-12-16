Haberler » Güncel » Van'da PKK şüphelisi kimlik kontrolünde yakalandı - Haber

Van'da PKK şüphelisi kimlik kontrolünde yakalandı

VAN'ın Başkale ilçesinin Çamlık Mahallesi'nde, jandarma tarafından yapılan kimlik kontrolünde, 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan aranan bir kişi yakalandı.

16.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:27Van'da PKK şüphelisi kimlik kontrolünde yakalandı

VAN'ın Başkale ilçesinin Çamlık Mahallesi'nde, jandarma tarafından yapılan kimlik kontrolünde, 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan aranan bir kişi yakalandı.

İl Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma, Başkale ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi mevkiisnde yaptığı kimlik kontrolü sırasında adı açıklanmayan bir kişiyi durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan arandığı ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin işlemleri sürüyor.



Jandarma, Van, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:59 İstanbul-başakşehir'de uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı - Haber
15:58 Konya şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği izmir'de park cezası kesildi - Haber
15:58 Denizli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haber
15:53 Başkan Gürkan, muhtarların sorunlarını dinledi - Haber
15:53 Ordu'da trafiğe sıkı denetim - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:08:15