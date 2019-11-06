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Van'da PKK'ya ait 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ele geçirildi

Van'ın Başkale kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi.

06.11.2019 21:49 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:58 Van'da PKK'ya ait 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ele geçirildi
Van'ın Başkale kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası kırsalında, 06 Kasım 2019 tarihinde Kıran-Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver operasyonu başlatıldı. İcra edilen operasyon esnasında 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek yerinde imha edildi" denildi. - VAN

Jandarma, Van, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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