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Van'da, PKK'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

29.11.2019 20:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:41Van'da, PKK'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi

VAN'ın ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

?İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Başkale ilçesinin Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalında, 'Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.



Başkale, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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