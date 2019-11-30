Haberler » Güncel » Van'da, PKK'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi - Haber

Van'da, PKK'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

30.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:21Van'da, PKK'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi

VAN'ın ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

?İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Başkale ilçesinin Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalında, 'Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.



Başkale, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:22 Denizli'de kullandığı traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
17:22 Şanlıurfa'da DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
17:21 Yalova Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri: Rektöre algı operasyonu yapılıyor
17:20 Azerbaycan sınırında yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi
17:20 DHA YURT BÜLTENİ-14
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:17 Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı
16:15 TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılmasıyla doğal gaz faturalarında düşüş olacak
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
21:11 Aslı Enver'den "Özcan Deniz'in evliliğini bitirdi" iddialarına yanıt: Çok ayıp!
30.11.2019 17:23:13