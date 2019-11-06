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Van'da PKK'ya ait 4 antitank roketatar ve 1 antipersonel roketatar ele geçirildi

Van'ın Gürpınar kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 4 adet antitank roketatar, 1 adet antipersonel roketatar mühimmatı ile bir miktar yaşam malzemesi imha edildi.

06.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:40 Van'da PKK'ya ait 4 antitank roketatar ve 1 antipersonel roketatar ele geçirildi
Van'ın Gürpınar kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 4 adet antitank roketatar, 1 adet antipersonel roketatar mühimmatı ile bir miktar yaşam malzemesi imha edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Gürpınar ilçesi Övüncük Mahallesi kırsalında, 4 Kasım 2019 tarihinde Kıran-Şehit GK Faruk Çelik (2019-229) operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyonda, 4 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 60 adet 7,62 milimetre fişek ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilerek olay yerinde imha edildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
(İHA)

Jandarma, Gürpınar, Van, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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