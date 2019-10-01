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Van'da, pkk'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat, el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

01.10.2019 19:40Van'da, pkk'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat, el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Başkale ilçesine bağlı Ortayol Mahallesi kırsalında, 'Kıran-Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 4 kaleşnikof, tüfeklere ait çok sayıda fişek, 2 el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi  ele geçirildi.



Başkale, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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