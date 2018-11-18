Van'da PKK'ya Ait Silah ve Patlayıcı Ele Geçirildi

VAN İl Jandarma
Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda PKK
terör örgütünün yere gömdüğü silah, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma komutanlığı ekipleri Başkale
İlçesi Aşağıçaldıran Mahallesi kırsalında şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Kerem Aydın
operasyon düzenledi. Vatandaşların Akal mezrası kırsalına el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat gömüldüğüne dair ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yere gömülmüş vaziyette, 1 AK-47 piyade tüfeği, 2 tabanca, 1 piknik tüpü ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 uyku tulumu, 1 sırt çantası ve 2 takım terörist kıyafeti ele geçirildi.
18 Kasım 2018 Pazar 12:59