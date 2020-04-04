Van'da plastik sebzelik içerisinde eroin ele geçirildi

VAN'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, plastik sebzelik içerisinde 5 kilo 630 gram eroin ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA