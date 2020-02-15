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Van'da polisi alarma geçiren şüpheli çantanın sahibi yakalandı

VAN kent merkezindeki caddeye bırakılan ve bomba şüphesiyle polisi alarma geçiren çanta ile ilgili bir kişi, yapılan takip ve incelemelerin ardından yakalanarak, gözaltına alındı.

15.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:37Van'da polisi alarma geçiren şüpheli çantanın sahibi yakalandı

VAN kent merkezindeki caddeye bırakılan ve bomba şüphesiyle polisi alarma geçiren çanta ile ilgili bir kişi, yapılan takip ve incelemelerin ardından yakalanarak, gözaltına alındı.

kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir bankanın önüne dün bırakılan şüpheli çantayı görenlerin vermesi üzerine polis alarma geçti. Olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Caddesi ve caddeye çıkan tüm ara yollar kapatılıp, güvenlik şeridi çekildikten sonra fünye kullanılarak patlatılan çantadan 1 cep telefonu bataryası, 35 adet kurusıkı tabanca mermisi ve kablo çıktı. Bunun üzerine çantayı bırakan kişinin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyip, parmak izi çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli çantayı bırakan kişinin J.E. olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Dün yapılan operasyonda J.E., İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan evinde yakalanarak, gözaltına alındı.



Cumhuriyet Caddesi, Polis, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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