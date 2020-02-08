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Van'da riskli bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Van'da meydana gelen çığ olaylarının ardından kar yağışı ve sisli bölgelerde ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

08.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:08Van'da riskli bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor
'da meydana gelen çığ olaylarının ardından kar yağışı ve sisli bölgelerde ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Van'da can ve mal güvenliği gerekçesiyle çığın düştüğü bölgesinde yol ulaşıma kapatılırken, Van- karayolu üzerinde bulunan Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, olası bir çığ tehlikesine karşı sürücüleri uyarırken, mecbur kalınmadığı sürece bu yollarda ulaşımın sağlanmaması konusunda uyardılar.

Öte yandan, Çatak yoluna düşen çığ dolayısıyla karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. - VAN

Hakkari, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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