18.06.2019 10:17
Haberler»Güncel » Haber

Van'da rüşvet operasyonu

Van

Van'da kamu kurumlarında rüşvet karşılığı sahte evrak düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı.

Van'da kamu kurumlarında rüşvet karşılığı sahte evrak düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli bazı personelin rüşvet alarak sahte evrak ve belge düzenlediği bilgisi üzerine teknik takip başlattı.
Yaklaşık 3 ay süren takip sonucu İpekyolu, Tuşba, Edremit, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.
Bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Van, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:29 30 yıl önce "uyutulan" tohumlar toprakla buluştu
11:29 Kayısı şimdi de dondurmaya girdi
11:29 Karayolu kenarında sahte bal satışına şok baskın
11:29 9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı: 5 yaralı
11:28 Orman yangınında 5,6 milyon liralık zararın karşılanması talebi
11:28 Anadolu Grubu, "Anadolu'dan Yarınlara" diyor
11:27 (Özel) Marangozlar teknolojiye direniyor