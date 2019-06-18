Van'da rüşvet operasyonunda 4 tutuklama

VAN'da rüşvet karşılığı sahte evrak ve belge düzenleyen bazı kamu kurumlarında görevli kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü, tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van
Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü
ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi
'nde (YYÜ) görevli bazı personel tarafından rüşvet almak suretiyle sahte evrak ve belge düzenlediği bilgisi üzerine hareket geçti. Yaklaşık 3 ay boyunca teknik takip yapan ekipler, suç şebekesinin üyelerini tespit ettikten sonra düğmeye bastı. Ekipler, İpekyolu
, Tuşba
, Edremit, Çatak
ve Gürpınar
ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlerdi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle rüşvet almak/ vermek suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9 kişi ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi.
- Van