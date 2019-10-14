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Van'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Van'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildiVAN - Van'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

14.10.2019 11:10
Van'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
VAN - Van'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Van'da yürütülen adli soruşturma kapsamında 'rüşvet almak, rüşvet vermek ve aracılık etmek' suçlarını işledikleri tespit edilen 20 şüpheliye yönelik önceki gün operasyon düzenlenmişti. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda; Van Büyükşehir Belediyesinden 2, Van Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünden 1, SGK İl Müdürlüğünden 1 olmak üzere 4 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Van'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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