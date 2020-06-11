Van'da sağanak ve dolu

Van'da sağanak ve doluVAN kent merkezinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

11.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:43
Van'da sağanak ve dolu
VAN kent merkezinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura dışarıda yakalananlar, binaların ve saçakların altına girdi. Sabah saatlerinde etkili olan bulutlu ve rüzgarlı hava, öğlen saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Zaman zaman etkili olan yağmur, kentte yaşayanlara zor anlar yaşattı. Cadde ve sokaklarda dolaşırken bir anda bastıran yağmur ve doluya yakalananlar, güneşlik ve saçakların altına sığındı. Kent merkezi ise bir anda boşaldı. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak ve zaman zaman etkisini gösteren dolu, kısa süreli su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Van’da sağanak ve dolu

Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bursa’ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Son Dakika: FETÖ’den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un cezası belli oldu Haber
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Melih Gökçek’in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Haber
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Survivor’da Nisa, Sercan’ın aynı takımda olma isteğini ’Yapamam’ diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Haberler››Güncel››Van'da sağanak ve dolu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:49: MUĞLA Zabıtaya kızıp kendini yakmaya kalktı - Haber 14:49: Çocuklardan Ankaragücü logolu mozaik - Haber 14:49: Başkan Yüce'den Vali Nayir'e hizmet teşekkürü - Haber 14:49: Zoom, Tienanmın olaylarını anan Çinli aktivist grubun hesabını askıya aldı - Haber 14:49: Tunus'ta bindikleri teknenin batması sonucu ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 36'ya yükseldi - Haber 14:41: Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak - Ekonomi 14:18: Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu - Haber 14:15: Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:52: AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu - Haberler