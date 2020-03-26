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Van'da sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı

Van'ın Erciş ilçesinde kaymakamlık ve belediye personeli, sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak destek verdi.

26.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:56
Van'da sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı
Van 'ın Erciş ilçesinde kaymakamlık ve belediye personeli, sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak destek verdi.
Kaymakamlık ve belediye ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde fedakarca görev yapan Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Sağlık personeline karanfil dağıtan ve lokum ikram eden ekipler, fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederek, başarı diledi.
İlçe Sağlık Müdürü Bayram Mercimek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaymakamlık ve belediye personelinin sağlık çalışanlarına verdiği desteğin önemli olduğunu söyledi.
Ziyaretin kendilerine moral olduğunu vurgulayan Mercimek, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek verenlere teşekkür etti.
Hastanenin başhekimi Suat Altın da Kovid-19 mücadelesi kapsamında bütün önlemleri aldıklarını aktardı.
Hastalık belirtisi olanları Kovid-19 polikliniğine yönlendirerek gerekli testleri yaptıklarını ifade eden Altın, "Bugün kaymakamlık ve belediye personeli bizi ziyaret etti, karanfil dağıttı. Duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kaymakamlık, Erciş, Van, Güncel

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