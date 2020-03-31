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Van'da sağlık çalışanlarına pizza sürprizi

Van'da Umuda El Uzat Sosyal Sorumluluk gönüllüleri tarafından korona virüs salgını nedeniyle zor bir görev sürdüren sağlık çalışanlarına pizza sürprizi yapıldı.

31.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:21
Van'da sağlık çalışanlarına pizza sürprizi
Van 'da Umuda El Uzat Sosyal Sorumluluk gönüllüleri tarafından korona virüs salgını nedeniyle zor bir görev sürdüren sağlık çalışanlarına pizza sürprizi yapıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye 'yi de sarstı. Dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı Türkiye'de yürütülen mücadele kapsamında gerekli önlemler alınırken, süreçte sağlık çalışanları ise büyük bir görevi üstlenerek çalışma yapıyor. Bu kapsamda korona virüsü ile mücadelede birinci derecede risk altında olan sağlık çalışanlarına bir moral de yardım gönüllüleri tarafından geldi. Van'da faaliyet yürüten Umuda El Uzat Sosyal Sorumluluk gönüllüleri tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskele Ek Poliklinikte çalışan sağlık çalışanlarına pizza sürprizi yapıldı.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Kemal Parin isimli yardım gönüllüsü, süreçte zor bir görevi ifa eden sağlık çalışanlarının yanında olduklarını göstermek adına bir çalışma yaptıklarını belirtti. Böylece sağlık çalışanlarına pizza sürprizi yaptıklarını ifade eden Parin, "Bugünlerde sağlık çalışanlarımız canlarını ortaya koyarak büyük bir emekle çalışıyor. Bizler onlara bir sürpriz yapmak istedik. Bu kapsamda Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskele Ek Poliklinik çalışanlarına hazırladığımız pizzaları teslim ettik. Sağlık çalışanlarımızın morale ihtiyacı var. Herkesin onlar için bu tür kampanyalar düzenlemesini istiyoruz" dedi. - VAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Van, Güncel
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