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Van'da sağlık çalışanlarına "Temel Yenidoğan Bakım Eğitimi" verildi

Van Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kadın Üreme Sağlığı Birimi'nce sağlık personellerine "Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi" eğitimi verildi.

19.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:32 Van'da sağlık çalışanlarına
Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kadın Üreme Sağlığı Birimi'nce sağlık personellerine "Temel Bakımı Eğitimi" eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede önemli bir halk sağlığı sorunu olan bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığınca çeşitli programlar yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yenidoğan ölümlerini azaltabilmek için yüksek teknolojiye dayanan, uzman ağırlıklı yenidoğan bakımının yanı sıra temel yenidoğan bakım hizmetlerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde yenidoğan bakımında standardizasyonu ve güncel bilgilerin kullanılmasını sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Program kapsamında SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim salonunda eğitim yapıldı. Eğitime yenidoğana eli değen tüm sağlık personeline yönelik 45 kişilik katılımcı eşliğinde hazırlanan 2 günlük hizmet içi eğitimde, yenidoğana yönelik yürütülen pek çok program bütünlük içinde sunulmuş olup sağlık personelinin bu konuda bilgi ve becerisinin artırılması hedeflenmiştir. Eğitimciler eşliğinde katılım belgeleri verildi."

İl Sağlık Müdürlüğü, Yenidoğan, Van, Sağlık

Kaynak: AA

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