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Van'da "Sağlıkta hizmet sunumu değerlendirme toplantısı" yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda hizmet sunumu değerlendirme toplantısı yapıldı.

23.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:36 Van'da
İl Sağlık Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda hizmet sunumu değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıda, kalite ve verimlilik uygulamaları, birimler arası koordinasyon ile kurumsal amaç ve hedefler görüşüldü.

Tüm sağlık sorunlarının ele alındığı toplantıda, kamu hizmetleri uzmanı Ertuğrul Öngi, tarafından sunum yapılarak yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenler konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda 2019 yılı 10 aylık personel, tıbbi mali verileri, hastane bazlı yapılan analizlerde hastanelerin ihtiyaç duyduğu personellerin daha etkin kullanılması, tıbbi hizmet sunumunda mevcut durum, hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler, mali tablolar, gider azaltıcı, gelir artırıcı parametreler ve tasarruf yapılacak olan harcama elementleri görüşüldü.
Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Onur Mahmutoğlu, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Fatih Taman, başkan yardımcıları, uzmanlar, hastane başhekimleri, idari ve mali hizmetler müdürleri katıldı

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık

Kaynak: AA

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