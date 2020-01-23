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Van'da saklama kaplarına gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette 13 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu, iki şüpheli gözaltına alındı.

23.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:39Van'da saklama kaplarına gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette 13 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Hafıziye Mahallesi'nde devriye sırasında şüphe üzerine H.D. yönetimindeki 13 AH 304 plakalı kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada kamyonetin kasasındaki 22 saklama kabına gizlenmiş paketlerde 13 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Sürücü H.D. ile aynı araçtaki F.K. gözaltına alındı.

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel

Kaynak: AA

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