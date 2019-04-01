Van'da Seçimleri Kazananlar Belli Oldu

Van
'da 31 Mart'ta yapılan seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığını Halkların Demokratik Partisi
(HDP
) kazanırken, AK Parti
ise 4 ilçede galip geldi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre kazanan adaylar ve partiler belli olmaya başladı. Buna göre HDP'nin eş başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan
ve Mustafa Avcı
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanırken, bir önceki seçimde kazandıkları bazı ilçeleri ise kaybettiler.
AK Parti 4 ilçeyi kazandı
AK Parti, bir önceki seçimlerde kazandığı Tuşba
ilçesini HDP'ye kaptırırken, HDP'nin elinde olan ve kayyumun atandığı Gürpınar
, Çatak
ve Bahçesaray
ilçelerini ise kazandı. Buna göre Meki Arvas
Bahçesaray'da, Hayrullah Tanış
Gürpınar'da ve Abdurrahman Şeylan
ise Çatak'ta resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den yeni belediye başkanları seçildi.
AK Parti, 2014 yerel seçimlerinde kazandığı Gevaş
ilçesinde ise Murat Sezer
ile yeniden oyların büyük çoğunluğunu alarak elindeki belediyeyi korudu.
Bir önceki döneme göre belediye kaybeden HDP ise İpekyolu
, Edremit, Muradiye
, Özalp
, Saray
, Başkale
, Çaldıran
, Tuşba ve Erciş
'te oyların çoğunluğunu alarak kazandı. - VAN
AK Parti, Halkların Demokratik Partisi, Van, Politika
Kaynak: İHA