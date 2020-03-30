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Van'da "Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" zorunluluğu başladı

Van Valiliği, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte "Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" zorunluluğunun başladığını bildirdi.

30.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:02
Van'da

Van Valiliği, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte "Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" zorunluluğunun başladığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmalarının esas alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi"nin tedavi ihtiyaçlarından dolayı doktor kararıyla il dışına sevk edilenlere, birinci derece yakınları vefat edenler veya ağır hastası olanlara, özellikle son 15 gün içerisinde Van'a gelmiş olup kalacak yeri bulunmayanlara ve ticaret erbabı olup, ticari işlerinden dolayı seyahati zorunlu olduğuna dair üyesi olduğu meslek odasından belge getirenlere verileceği belirtildi.

İzin belgesinin İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Erciş'te otogarlarda oluşturulan "Seyahat İzin Kurulları"ndan, diğer ilçelerde de kaymakamlıklardan alabileceği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapanlara ve seyahat belgesi olmayan kişileri yolcu olarak kabul eden araç sahiplerine, İl Hıfzısıhha Kurulu kararı gereğince idari ve adli işlem yapılacak. Uçak ile yolculuk yapacak vatandaşlarımız Van Ferit Melen Havaalanı'nda kurulan ve 24 saat esasına göre çalışmakta olan başvuru masasından doğrudan başvurarak veya 0(432) 227 00 06 numaralı hattan ve VANGENEL@dhmi.gov.tr internet adresinden seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek."

Kaynak: AA

Etiketler: Van Valiliği, Van, Güncel

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