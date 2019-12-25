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Van'da 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu

Van'da yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu.

25.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:47 Van'da 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu
'da yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kurulduğu belirtildi. Açıklamada, büronun ilgili yasa maddesinin yürürlüğe gireceği tarihi olan 1 Ocak 2020 tarihinde yasal faaliyetlerine başlayacağı bildirildi. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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