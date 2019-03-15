Van'da 'Shopping Fest' Başladı

Kaynak: DHA

VAN'da 5. Shopping Fest, kortej yürüyüşü ve sokak gösterileriyle start aldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentin prestijini artıran festivale bu yıl yoğun ilgi olduğunu söyledi.Van Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası ve kurumların desteği ile 15-29 Mart tarihleri arasında yapılan 'Shopping Fest' bugün kortej yürüyüşü ile başladı. Beşyol Meydanı'ndaki Valilik bahçesi önünde başlayan yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Festival, kurdele kesiminden sonra protokol ve vatandaşların Cumhuriyet Caddesi'nde kortej yürüyüşüyle start aldı.FESTİVALDE BİSİKLET VE PATEN ŞOVAçılışa yoğun ilgi gösteren vatandaşlara, Shopping Fest logolu atkı dağıtıldı, halk oyunları ve sokak gösterileri yapıldı. İpekyolu Belediyesi sporcularının yaptığı bisiklet ve paten şovları nefesleri kesti. Vali Bilmez, gösteri yapan sporcuları ilgiyle izledi.'TURİSLERLE YAKINDAN İLGİLENMELİYİZ'Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Van'da bu yıl 5'incisi düzenlenen festivalde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek şunları söyledi:"Festivalin bu yıl 5'incisini düzenliyoruz. Özellikle başta İran olmak üzere komşu ülkelerden ve Türkiye'nin değişik kentlerinden bu festival boyunca ciddi anlamda bir misafir beklemekteyiz. Festivale; Büyükşehir ile İpekyolu belediyelerimiz, Kültür İl Müdürlüğümüz, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kalkınma Ajansımız destek veriyor. Gönül ister ki; bütün meslek odalarımız destek versin. Festivalimizin bugünlere gelmesinde katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Ama bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bu aynı zamanda esnafımızın, tüccarımızın hem yüzünü güldürmekte, hem de kentimizin kültürünü, tarihini, turizm potansiyelini gelen turistler sayesinde yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına katkı sunuyoruz. Onun için de bütün Van halkının, bütün esnafın buna ciddi anlamda katkı sunması gerektiğini, her yabancı ve yerli turistin bizim misafirimiz olduğunu, onlara jestler yapmamız gerektiğini, çaya, kahveye davet etmemiz gerektiğini, mağazalarımızda bunlarla daha yakından ilgilenmemiz gerektiğini umuyorum. 15 gün boyunca her akşam konser ve gösterilerimiz olacak. Vanımıza gelen misafirleri en güzel şekilde eğlendirerek hoş bir zaman geçirmelerine katkı sunacağız. Bu güzelliğe bütün Vanlıların katkı sunmalarını bekliyorum."Cumhuriyet Meydanı'nda 14 gün sürecek festivalde konser ve değişik etkinliklerin yanısıra bazı kurumlar ürünlerini sergileyecek.- Van