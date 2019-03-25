Van'da Sigara Kaçakçılığı

Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi. Muradiye
ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Erciş
karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında bir minibüste seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine eşyalarında ve üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, valizin içerisinde 2 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirilirken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - VAN
Jandarma, Van, 3. Sayfa
Kaynak: İHA