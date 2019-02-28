Van'da Sigara Kaçakçılığı: 16 Gözaltı

Kaynak: İHA

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 918 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 16 kişi de gözaltına alındı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince soğuk ve olumsuz hava şartlarına rağmen amansız bir şekilde yol emniyet ve kontrol uygulamalarının devam ettiği belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında Başkale'de 690, Gürpınar'da 1 bin 758, İpekyolu'nda 270 ve Gevaş ilçesinde ise 200 olmak üzere toplam 2 bin 918 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi. Olaylarla ilgili olarak 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - VAN