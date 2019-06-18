18.06.2019 10:16
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Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu

Van

Van'ın Başkale ilçesinde, gümrük kaçağı 8 bin 170 paket sigara ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde, gümrük kaçağı 8 bin 170 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolunda, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Yapılan aramada, aracın dorsesinin yan bölümlerine gizlenmiş 8 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücü M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Hakkari, Başkale, Van, Güncel

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