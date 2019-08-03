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Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu

Van'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında düzenlenen operasyonda 30 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

03.08.2019 12:21 Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu
Van'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında düzenlenen operasyonda 30 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İran sınırından ülkeye yasa dışı yollarla sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Yukarı Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı ile Sedat Nezih Özok Hudut Birliği ekiplerince ilçenin İran sınırındaki Kaşim Mahallesi'ne operasyon düzenlendi.
Kaçakçıların araziye atıp kaçtıkları 30 bin 390 paket gümrük kaçağı sigaraya el kondu.

İran, Van, Güncel

Kaynak: AA

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