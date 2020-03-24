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Van'da silah kaçakçılığı operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde 50 bin 250 fişek ve 65 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

24.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:28
Van'da silah kaçakçılığı operasyonu
Van 'ın Edremit ilçesinde 50 bin 250 fişek ve 65 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eski Cami Mahallesinde bir evde arama yaptı.

Silah kaçakçılığı yapıldığı değerlendirilen evde, 50 bin 250 av tüfeği fişeği, 65 kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi M.K, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Edremit, Van, Güncel

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