Haberler » Güncel » Van'da silah kazasında şehit olan askerin cenazesi memleketine gönderildi - Haber

Van'da silah kazasında şehit olan askerin cenazesi memleketine gönderildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir için tören düzenlendi.

04.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:54Van'da silah kazasında şehit olan askerin cenazesi memleketine gönderildi
'ın ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir için tören düzenlendi.
Van Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu.
Müftü Vekili Sebahattin Kesti'nin dua etmesinin ardından Demir'in cenazesi, uçakla memleketi Adıyaman'a uğurlandı.
Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askeri erkan, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çaldıran, Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:19 Kahta'da zeytin hasadına başlandı - Haber
13:18 AK Parti heyetinden engelliler derneğine ziyaret - Haber
13:17 Evde çıkan yangında anne- oğul öldü - Haber
13:12 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
13:12 Başkan Yanmaz, vatandaşların sorunlarını dinliyor - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:20 VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
4.12.2019 13:27:21