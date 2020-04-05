Van'da silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Van'ın Edremit ilçesinde el yapımı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.
05.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:48
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Kurubaş Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda kalaşnikof, el yapımı patlayıcı düzeneği ve piyade tüfeği fişekleri ele geçirildi.
Kaynak: AA