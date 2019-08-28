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Van'da sınır güvenliği toplantısı

Van'ın Saray ilçesinde İran Hudut Komiserliği heyetiyle sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

28.08.2019 10:50 Van'da sınır güvenliği toplantısı
Van'ın Saray ilçesinde İran Hudut Komiserliği heyetiyle sınır güvenliği toplantısı yapıldı.
Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, sınır güvenliği toplantısına katılmak üzere Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ilçeye gelen İran'ın Hoy şehri Hudut komiseri ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, güncel sınır sorunları ve çözümleri görüşülerek müşterek mutabakat imzalandı.
Aydın, İran heyetini ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sınır güvenliği için önemli konuları görüştüklerini belirtti.

Aydın, Saray, İran, Van, Güncel

Kaynak: AA

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