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Van'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Van'ın Tuşba ve Özalp ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı.

24.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:02Van'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
'ın ve ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesindeki Güvençli Mahallesi'nde 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Yakınlarının vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından zehirlenen 6 kişiyi hastaneye ulaştırdı.
Öte yandan, Özalp ilçesine bağlı Akçagöl Mahallesi'nde de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Tedavileri süren kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Özalp, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: AA

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