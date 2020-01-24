Van'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Van
'ın Tuşba
ve Özalp
ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesindeki Güvençli Mahallesi'nde 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Yakınlarının haber
vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından zehirlenen 6 kişiyi hastaneye ulaştırdı.
Öte yandan, Özalp ilçesine bağlı Akçagöl Mahallesi'nde de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Tedavileri süren kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.