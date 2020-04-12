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Van'da sokağa çıkma yasağına uymayan 726 kişiye para cezası

Van'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 726 kişi, toplam 2 milyon 229 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

12.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:14
Van'da sokağa çıkma yasağına uymayan 726 kişiye para cezası
Van 'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 726 kişi, toplam 2 milyon 229 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.
Kovid-19 tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığının yayımlandığı genelge kapsamında, aralarında Van'ın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

11 Nisanda başlayan sokağa çıkma yasağının ilk gününde 277 kişiye 823 bin 564 lira idari para cezası kesen polis ekipleri, ikinci günde de yasağa uymayan 449 kişiye toplam 1 milyon 405 bin 436 lira cezası verildi.
Ekipler, 2 günlük yasak döneminde yasağı ihlal eden 726 kişiyi toplam 2 milyon 229 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Van, Güncel
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