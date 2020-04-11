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Van'da sokağa çıkma yasağının ardından caddeler boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van'da, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

11.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:46
Van'da sokağa çıkma yasağının ardından caddeler boş kaldı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van 'da, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kent genelinde, insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.
Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olan çalışanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.
Bazı vatandaşlar fırınlardan ekmek aldıktan sonra evlerine döndü.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Van, Güncel
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