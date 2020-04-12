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Van'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de caddeler boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Van'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

12.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:55
Van'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Van 'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kent genelinde, insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.

Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olan çalışanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.

Eczane ve fırınların dışında tüm iş yerlerinin kapalı olduğu kentte, bazı vatandaşlar fırınlardan ekmek aldıktan sonra evlerine döndü.
Polis ekipleri, ara sokak ve mahallelerde devriye atarak, vatandaşları dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Van, Güncel
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