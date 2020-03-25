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Van'da sokak hayvanları için 18 noktaya mama bırakıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle beslenme imkanları azalan sokak hayvanları için doğal yaşam alanlarına mama bıraktı.

25.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:04
Van'da sokak hayvanları için 18 noktaya mama bırakıldı
Van Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle beslenme imkanları azalan sokak hayvanları için doğal yaşam alanlarına mama bıraktı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce sokak hayvanları için 18 odağa ve doğal yaşam alanlarına mama bırakma çalışmalarını sürdürüyor.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sokağa çıkmaların azalması ve iş yerlerinin geçici süreyle kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin birçok noktasına mama bıraktı.
Başta parklar olmak üzere kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu yerlere bırakılan mamalarla, zorlu süreçte hayvanların aç ve susuz kalması engellendi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Van, Güncel

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