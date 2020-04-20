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Van'da sokak ve yaban hayvanları unutulmadı

Van'da sokak ve yaban hayvanları unutulmadıVAN'ın Erciş Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında insanların evde olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için beslenme noktalarına yiyecek bıraktı.

20.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:37
Van 'da sokak ve yaban hayvanları unutulmadı
VAN'ın Erciş Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında insanların evde olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için beslenme noktalarına yiyecek bıraktı. Erciş Belediyesi görevlileri, kentteki koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokakta yaşayan hayvanları da unutmadı. Özellikle bayat ekmeklerin de değerlendirilmesi amacıyla zabıta ekipleri, sakak hayvanları için mahalle aralarına ve parklara, yaban hayvanları için de kırsal alanlara ve çeşitli mesire alanlarına ekmek bıraktı. Ekipler, hayvaların aç kalmaması için bu çalışmaları belli aralıklarla sürdüreceklerini söyledi. Van’da sokak ve yaban hayvanları unutulmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Erciş, Van, Güncel
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