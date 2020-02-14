Haberler » Güncel » Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru - Haber

Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru

Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoruVAN'da, 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

14.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:43
'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru
VAN'da, 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 516 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte, kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı ve sis nedeniyle Van- yolundaki Güzeldere ve Kurubaş geçitleri ile Çaldıran- Doğubayazıt yolları, güvenlik gerekçesiyle zaman zaman trafiğe kapatılıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'da son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığını söyledi.
Van ve çevre illerde yoğun kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı, 1 metreye yaklaştı. 260 mahalle ve 256 mezra yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için 177 iş makinesi ve 630 kişilik personel ile yoğun çalışma yürütülüyor. Büyükşehir ve İpekyolu belediyesi çalışanları, kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, kentte son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığını belirtti. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıla kadar en yüksek kar kalınlığı, 1994'te 120 santimetre olarak ölçüldü. Kentte bu sene ise kar kalığı en yüksek 85 santimetre ölçüldü.
KARA GÖMÜLEN ARACINI ARADI
Kar yağışı ile birlikte park halindeki bazı araçlar ise kara gömüldü. Araçlarını bulmakta zorluk çekenler, plakaları tek tek kontrol edip, kara gömülen araçlarına ulaşmaya çalıştı. Kara gömülen aracını arayan bir kişi, son yılların en yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Kar yağışına sevindik; ama bu kez çok yağdı. Araçlarınızı bulmakta zorlanıyoruz. Plakaya bakarak, aracımı buldum" dedi.
Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru

Çaldıran, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 13:13:43