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Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru (2)

KAR YAĞIŞI DURDU, YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORVan'da 2 gün etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan yollar için çalışmalar sürüyor.

14.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:09Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru (2)

KAR YAĞIŞI DURDU, YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

'da 2 gün etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan yollar için çalışmalar sürüyor. 260 mahalle ve 256 mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte, hem karayolları hem de Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. 2 gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı kent merkezinde yaklaşık bir metreye ulaştı. Dün gece saatlerine kadar da etkili olan kar yağışı bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar evlerinin önünü temizlerken, ekiplerin de yol açma çalışmalarıda sürüyor.



Van, Güncel

Kaynak: DHA

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