Van'da, sopalı ve tabureli kavga kamerada

Van'da, sopalı ve tabureli kavga kameradaVAN'ın İpekyolu ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada taraflar, birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı.

16.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:59
Van'da, sopalı ve tabureli kavga kamerada
VAN'ın İpekyolu ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada taraflar, birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez ilçedeki Belediye İş Merkezi'nin yakınlarında meydana geldi. İki grup arasında, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı. Çevrede bulunanlar, kavgayı ayırmaya çalışırken, bazı kişiler de cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Kavgaya karışanlardan hafif yaralananlar olduğu öğrenildi.
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VAN, (DHA) -
Van’da, sopalı ve tabureli kavga kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: İpekyolu, kavga, Van, Güncel, Haber

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