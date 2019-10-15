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Van'da spor branşlarının tanıtımı

Van'ın İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından binlerce vatandaşa antrenör ve spor uzmanları gözetiminde 10 farklı spor branşının tanıtımını yapıldı.

15.10.2019 11:26Van'da spor branşlarının tanıtımı
Van'ın İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından binlerce vatandaşa antrenör ve spor uzmanları gözetiminde 10 farklı spor branşının tanıtımını yapıldı.

İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonuyla sporun geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve her yaştan insanları spora teşvik etmek amacıyla Kent Meydanı'nda "Spor Branşları Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar, kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, 10 farklı spor branşının tanıtımını yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar, antrenörlerin sporda branş ayrımı yapmaksızın her hafta kurulan stantlarda tanıtım yaptıklarını belirterek, "Halkımızın spor tanıtım faaliyetlerimize ilgisi harika ve bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. 'Spor Branşları Tanıtım Etkinliği' projemizi bu hafta Kent Meydanı'nda organize ettik" dedi. - VAN

Ali Karabağ, Emin Bilmez, İpekyolu, Van, Spor

Kaynak: İHA

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